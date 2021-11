Exclusivo: “No hay ningún ofrecimiento por Julián Álvarez”

Actualmente River es el equipo top del fútbol argentino, ya que se encuentra puntero en soledad en la Liga Profesional y se encamina a obtener el título. En gran parte, esto se debe al presente de Julián Álvarez, el joven jugador que Marcelo Gallardo hizo explotar en el campo de juego. El presidente de la institución, Rodolfo D’Onofrio, dijo que es uno de los mejores jugadores de la Argentina. En este marco, el mandatario riverplatense señaló que “no hay ningún ofrecimiento por Álvarez”.

Por Aries, en una entrevista que realizó el periodista Javier “Chino” Aparicio, D’Onofrio habló del presente de Julián Álvarez y señaló que la institución “todavía no tiene ningún ofrecimiento por el jugador”. “No digo que sean rumores del periodismo, por ahí son de Europa, no sé de dónde, pero no llegó una propuesta formal a River. Sería lógico que llegara en función del nivel del jugador”, agregó.

Seguidamente, opinó que la joven promesa del Millonario “es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino”, aunque indicó que debe tener mucho cuidado.

“Tiene una gran ventaja, aparte de ser un jugador de altísimo nivel, es un enorme ser humano y tiene una familia muy linda. Eso le permite tener el aplomo que tiene que tener y no confundirse ante los halagos que lo puede llevar a confusiones”, finalizó.