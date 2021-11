Vuelven a convocar a Aguas del Norte al Senado

“Todas las obras que acredita este informe son obas con convenios firmados por los ex intendentes Mario Cuenca, Alejandra Fernández y Raúl Martinez, o sea que las obras que se están haciendo en los 3 municipios del departamento Güemes, son obras de quienes ya estuvieron”, expuso Rosso.

Indicó que el informe presentado “no es claro”. “Yo conozco la obra y no me termina de responder, como corresponde, si se rescinde o no el tema de la planta potabilizadora de agua”, manifestó y agregó que “no hay nada en cuanto a convenios actuales”.

El legislador afirmó que los 23 senadores tienen “la predisposición de ayudar, colaborar y estar a disposición” y convocó nuevamente a los representantes de Aguas del Norte al Senado porque “mientras más cabecitas piensan, puede ser que existan mejores proyectos para que toda la provincia de Salta pueda tener agua”

“Güemes lo espera, García Salta. Con soluciones”, concluyó Rosso.