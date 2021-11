La intendenta Romero dejó sin trabajo a una municipal embarazada

Hace 14 años que Roxana Padilla prestaba servicio en la Municipalidad capitalina y hoy se dio con la novedad de que ha sido cesanteada. Cursando el octavo mes de embarazo, decidió llegar hasta el CCM para buscar respuestas sobre la decisión.

“Me imagina que esto podía pasar porque hace un año que venimos con esta incertidumbre de si cobramos o no. Nosotros hicimos paro el año pasado en Tránsito y desde la Municipalidad me tildaron de ‘cabecilla’ de la protesta porque salí en todos los medios explicando la problemática”, relató.

Señaló que, meses después de las protestas, la Ciudad pidió la disposición del personal y hasta su baja por faltas que tuvo en 2017.

“El convenio colectivo de trabajo establece que los sumarios se resuelven en el año en curso. De esta cesantía nunca me notificaron. Hasta llegué a iniciar acciones legales contra la Municipalidad pero desde la Justicia me dijeron que no podían hacer nada porque yo figuraba como trabajadora activa”, advirtió Roxana.

En tanto, la trabajadora indicó que recurrió a la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Frida Fonseca, para revertir el cesanteo y que ella le comunicó que debía hablar con Juan Esteban Romero y ponerse a su disposición para trabajar políticamente para él.

“Esta mañana subí al despacho de la Intendenta con una crisis de nervios. Le dije que no me iba a mover de ahí hasta que no me atienda”, finalizó Roxana.