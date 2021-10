Un fuerte sismo sacudió a Taiwán

Un sismo de 6,5 grados se produjo este domingo en el nordeste de Taiwán, sin provocar daños materiales importantes, informaron las autoridades. El epicentro del terremoto, que se situó en el condado de Yilan, se registró a una profundidad de 67 kilómetros.

La agencia meteorológica de Taiwán constató un fuerte temblor de tierra de magnitud 6,5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de 6,2, informó la agencia de noticias AFP.



El centro de operaciones de emergencias taiwanés reportó una mujer herida a causa de la caída de piedras en la región montañosa del condado de Hualien.

El temblor duró unos 30 segundos y las autoridades señalaron que descartaban deterioros generalizados, puesto que el sismo se originó a mucha profundidad.

"Los ciudadanos no tienen por qué estar preocupados", indicó Chen Kuo-chang, director del Centro Sismológico de la Oficina Central de Meteorología. En ese marco, agregó: "El terremoto es profundo y su intensidad no es tan grande; habría provocado daños imprevisibles si no hubiese sido tan profundo".

Al sismo principal le siguió una réplica de magnitud 5,4 y el sistema de metro de Taipéi se cerró como medida de precaución durante poco menos de una hora.

Los terremotos son recurrentes en Taiwán, puesto que la isla está situada en plena unión de dos placas tectónicas.

Fuente: Minuto Uno