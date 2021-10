Enriquecimiento ilícito: No detuvieron a Méndez porque es intendente

La fiscala de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Aná Inés Salinas Odorisio, afirmó que Rubén Méndez Salazar no se encuentra detenido, ya que por su función política no existiría el peligro de fuga.

Por Aries, la Fiscala Salinas Odorisio detalló que este jueves 12 personas serán imputadas en Tartagal, por la posible comisión de distintos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y asociación ilícita, entre otras.

“El objetivo del allanamiento era detectar los vehículos y encontrar sumas de dinero, y el procedimiento no fue por una acumulación de causas sino por una denuncia realizada el 2 de septiembre de este año”, indicó Salinas Odorisio, y aclaró que la denuncia no fue anónima sino que se preserva la identidad.

Señaló que de los secuestros realizados por investigadores del CIF, -con apoyo de fuerzas provinciales y federales-, en la Municipalidad de Salvador Mazza, el domicilio del intendente de esa localidad y otros 17 inmuebles, arrojaron un total de USD 854.178; EUR 9.070 y $ 34.342.350.

La fiscala de la UDEC aclaró que el objetivo de la imputación no es encontrar los orígenes del dinero sino demostrar que con sus ingresos personales no tiene las posibilidades económicas de contar con los bienes secuestrados.

La Fiscala afirmó que no se detuvo a Méndez por su función como intendente y que “si no se ajusta a derecho, se pedirá la detención”. “Tiene una función política que nos permite inferir, en principio, que no hay peligro de fuga. No sé si está en su casa, pero consideramos que no era necesario pedir la detención”, dijo Salinas Odorisio.

Por último, confirmó que detectaron la posible comisión del delito de “contrabando”, por lo que está en estudio la derivación de parte de la causa al fuero federal.