Socorro Villamayor: “Se chorearon el Fondo de Reparación Histórica”

La sesión de la Cámara de Diputados tuvo un pasaje muy polémico cuando la diputada provincial, Socorro Villamayor, tomó la palabra mientras se debatía el proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de un inmueble ubicado en La Merced, para la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales. En este contexto, Villamayor criticó a los legisladores que están en la Cámara Baja provincial desde hace mucho tiempo, por haber autorizado importantísimos préstamos. Además, la legisladora indicó que “se chorearon el Fondo de Reparación Histórica”.

Socorro Villamayor pidió la palabra en el recinto y pidió dejar de traer a colación situaciones históricas, respecto al mal manejo de fondos por parte de distintas gestiones. Además, cuestionó que sean los diputados que “llevan mucho tiempo en la Cámara”, los que traen estas acciones a colación y criticó a aquellos que llevaron adelante “la autorización de importantísimos préstamos como el Plan Bicentenario y el Fondo de Reparación Histórica”.

Seguidamente - pero sin nombrarlo - criticó a Ramón Villa, quien antes habló de la falta de gas natural en el departamento Rivadavia y que además pidió que se investigue a fondo el robo de caños del Gasoducto del NEA. “En sus narices se choreaban los caños en la Intendencia de Prado. No desviemos la atención, no desviemos el debate, no hace bien ahora traer a colación los años en que se chorearon el Fondo de Reparación Histórica”, agregó.

Finalmente, recordó – otra vez sin nombrarlo – que Villa formó parte de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reparación Histórica. Aquella comisión estuvo integrada por los diputados provinciales: Astún Marcelo, Bernad Marcelo, Villa Ramón; por los senadores provinciales: Payo Santiago y González Pablo y el Coordinador de la Secretaria de Obras Públicas, Carlos García. El único que sigue siendo diputado provincial es Ramón Villa.