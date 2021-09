La nueva estrategia electoral del Gobierno: el rol de Manzur y cuál es el plan B si “la platita” no impacta antes de noviembre

La mesa política se reunió el martes sin Alberto Fernández. Saben que no hay tiempo para que las medidas económicas tengan rebote en el electorado. La militancia baja al territorio para evitar que Juntos sume más votos.

Volvió la mesa política del Gobierno, aunque esta vez sin la presencia del presidente Alberto Fernández. En su lugar estuvo esta vez el jefe de Gabinete Juan Manzur, que en las últimos días se convirtió en una especie de mediador entre los ministros “K” y el albertismo.

El encuentro que tuvo lugar en la tarde del martes y del que participaron el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, su jefe de gabinete Martín Insaurralde y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro dejó varias definiciones: la primera es que Manzur se convirtió en el “virtual” jefe de campaña nacional del Frente de Todos.

“Cada gobernador coordinará la campaña en su distrito y Manzur será como una especie de jefe de campaña a nivel nacional”, dijeron fuentes al tanto de las conversaciones. Tal como contó TN.com.ar, el reemplazante de Santiago Cafiero viene manteniendo encuentros con diferentes mandatarios provinciales con los que analiza las medidas para intentar revertir la elección. A modo de ejemplo, escuchó los reclamos de Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), que exigían la flexibilización de las restricciones a la exportación de la carne.

“Cada Gobernador está revisando qué pasó en su provincia y viendo dónde pueden generar las acciones para obtener un mejor resultado electoral”, señalan. La designación de Manzur -mandatario provincial de Tucumán con licencia- tuvo como objetivo recomponer el diálogo con los gobernadores tras la derrota en 17 jurisdicciones del país, todo un mazazo para Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Esto hizo que Cristina Kirchner entendiera que se debía elegir a un gobernador para el cargo de jefe de Gabinete. El seleccionado fue su exministro de Salud durante su último mandato y ya en su nuevo puesto articuló una agenda federal que incluyó al misiones Oscar Herrera Ahuad, el salteño Gustavo Sáenz y el fueguino Gustavo Melella.

“Más platita en el bolsillo”, la principal preocupación del Gobierno

En este sentido, en el Gobierno entienden que las medidas económicas que se anunciaron, como el aumento del salario mínimo, y las que se darán a conocer en los próximos días no impactarán de lleno en el bolsillo de cara a noviembre. “No hay mucho tiempo”, reconocen y la principal preocupación por estas horas es la provincia de Buenos Aires. En ese territorio la estrategia se concentra por estos días en tratar de convencer que todo aquel que no haya ido a votar en septiembre lo haga en noviembre. “Pero sin caja ni medidas concretas es difícil”, reconoció una fuente bonaerense. El Frente de Todos perdió por cinco puntos frente a Juntos y la empresa no asoma sencilla.

Tal como reveló este medio, los esfuerzos se concentran en la primera sección electoral, en la que Juntos se impuso con poco más de 37 puntos. “La victoria allí es muy difícil pero entendemos que el votante que no fue a las urnas no es un voto del PRO, sino del Gobierno, por lo que si aumenta el nivel de participación subirán nuestros números”, le dice a este medio un importante funcionario bonaerense. Pero también la estrategia apunta a estirar la ventaja que el oficialismo obtuvo en la tercera sección, que incluye distritos como La Matanza, Almirante Brown y Lanús, entre otros.

Ambos resultan territorios claves con casi 9 millones de electores que podrían inclinar la balanza a favor del oficialismo. Aunque para eso deberían pasar dos cosas: que la Casa Rosada logre atraer más votos y que a la vez muchos de los que no concurrieron a las urnas en las PASO lo hagan en noviembre.

Si la Casa Rosada consigue aumentar su caudal de votos y hacer que Juntos llegue a un techo de 30 puntos en esa zona, las probabilidades de lograr la victoria aumentarían, pero igual quedarían supeditas a lo que ocurra en el resto de la Provincia.

Por eso el propio Manzur dio la orden de “bajar al territorio” y mostrar mayor presencia en suelo bonaerense. “No vamos a tener herramientas económicas para meter más plata en el bolsillo de la gente, pero podemos evitar que Juntos sume más votos”, repiten. Desde hace semanas se puede apreciar a ministros del gabinete con actividades en municipios de la Provincia y hasta el propio presidente Alberto Fernández recorre el conurbano para escuchar las necesidades del electorado. La última vez que lo hizo fue el martes, con una visita al partido de Lanús.

Es que en la Casa Rosada creen, también, que en noviembre la participación en las elecciones será mayor que en septiembre y que ese voto es “peronista”. Se trata de un núcleo de 2 millones de electores que en el Gobierno entienden está decepcionado por la falta de reactivación económica pero que, pese al desencanto por los bolsillos flacos, no se inclinará por Juntos. La idea de las recorridas por los barrios es incentivar para que los que no lo hicieron, emitan su voto en el decimo primer mes del año.

TN.com.ar