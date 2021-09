La candidata de izquierda Manuela Castañeira se defendió de las críticas por usar un iPhone

Manuela Castañeira, la candidata a diputada del Nuevo MAS, se cruzó ayer con el periodista Gabriel Levinas en el canal América. El periodista le preguntó por qué cuestiona tanto al sistema cuando usa un iPhone.

“Hablamos del sistema y vos querés hablar de lo que tengo puesto y lo que uso. Es una berretada ¿Sabés cuál es el error? Esto lo hizo el trabajo humano, lo mismo que el inodoro y el papel higiénico que usé esta mañana y espero que vos también uses. ¿Qué querés, que no lo use? Es una burrada”, le contestó quien fue la única mujer que se presentó como candidata en las elecciones presidenciales de 2019.

Levinas, quien es panelista del programa Intratables, le replicó: “Es una burrada que vos propugnes todos sistemas que fracasaron en el mundo”. A lo que la política de izquierda dijo: “El trabajo humano hace tecnología, hace ropa. Pero por favor. Qué bajo nivel, vuelva a estudiar, qué bajo nivel”.

La Nación