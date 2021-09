ConflictoDocente| Ketty Rosso afirma que el Gabinete provincial “no estuvo a la altura”

El senador por Güemes dijo que la Provincia tenía que buscar diálogo con los autoconvocados y subrayó que hay una fuerte crisis institucional, porque los gremios no representan al sector que llevó adelante una huelga que dejó sin clases a miles de estudiantes

El conflicto docente puso en el centro de las críticas al equipo ministerial del Gobierno provincial, ya que la medida de fuerza de los autoconvocados se extendió durante varios días. Sin embargo, el sector manifestante y la Provincia acercaron posturas y la huelga se levantó. En este marco, el senador provincial, Carlos “Ketty” Rosso, dijo que el Gabinete provincial no estuvo a la altura para resolver la situación.

En Hablemos de Política, por Aries, Rosso celebró el gran aporte que hizo el Gobierno provincial, respecto del ofrecimiento económico, pero también destacó la postura de los autoconvocados para ver la necesidad de volver a las aulas “porque los chicos tienen que estar en las escuelas”.

“Sabiendo que hay una situación salarial que tienen que afrontar ellos como comunidad educativa, también está la crisis institucional tremenda con los gremios”, agregó el senador provincial por Güemes, quien además afirmó que los autoconvocados no se sienten bien representados por la intergremial.

En el mismo sentido, Rosso dijo que el Gobierno tiene que reflexionar “porque no puede haber pasado tanto tiempo” sin que el conflicto se resuelva. ¿El Gabinete estuvo a la altura? Le preguntaron al senador provincial y respondió de forma contundente: “No, porque no podía haber pasado tanto tiempo”.

“Acá el diálogo que se pensaba era solo con los gremios y se debe hacer con los gremios porque así lo expresa la normativa, pero la realidad superaba esto, entonces, teníamos que ver otra manera de dialogar como Gobierno”, finalizó.