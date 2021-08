“Si gana Guaymás, Sáenz tendrá un buen complemento para hacer gestiones para los salteños”

Por Aries, Jorge Guaymás, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, se diferenció de su competidor en la interna, Emiliano Estrada, al asegurar que no es intención “correr con el caballo del comisario” o detrás de un funcionario nacional que levante la mano.

“Eso es no tener confianza en la gente de Salta para acompañar las políticas superadoras que tengamos que proponer”, disparó y añadió: “Yo no hablo de recetas mágicas que no apliqué cuando fui funcionario”

Recordó, en este sentido, que Estrada fue ministro de Juan Manuel Urtubey y que recortó los salarios docentes, además de haber trabajado en la campaña de Lavagna.

“Hay diferencia entre quienes somos, quienes fuimos y con quién estuvimos”, indicó.

Así las cosas, resta por conocer a quién dirigirá su apoyo el gobernador Sáenz en la interna de este frente teniendo en cuenta que – de buenas a primeras – no tiene candidato propio en estas elecciones.

“Si Sáenz vota con el corazón, con el reconocimiento de muchos años que trabajamos con él – ojo, no con Macri -, que trabajé para que sea intendente y colaboré para que gobierne, vota por mí”, aseguró el dirigente camionero y advirtió finalmente: “Si gana Guaymás, Gustavo tendrá un hombre del mundo del trabajo y buen complemento para que gestione para los salteños. Creo que Gustavo lo va a saber interpretar”.