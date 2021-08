Sáenz, sobre el reclamo docente: “el que no trabaja, no cobra”

El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que “10 o 20 personas no pueden cortar las calles y lo que corresponde es que quien no trabaja no cobre, porque si no serían injustos con quienes trabajan”. Los docentes ya llevan dos semanas de paro y anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza. “Pueden llevar adelante el derecho a huelga pero tienen que canalizarlo con los gremios” agregó.

Ante la consulta de si habrá cambios en el gabinete provincial, el mandatario no descartó la posibilidad y agregó que esto se verá pasada esta situación.

En relación a la instalación del vallado en la Plaza 9 de julio, en medio de un fin de semana largo, el mandatario pidió disculpas a los turistas que llegaron y se vieron sorprendidos con el mismo.