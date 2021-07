Agustín Rossi, sobre su salida del Ministerio de Defensa: “Me enteré por la televisión”

El funcionario, que ratificó su precandidatura a senador nacional por Santa Fe, aseguró que no tuvo una charla previa con ningún miembro del Gobierno antes del anuncio de Fernández; “mi renuncia está a disposición. El Presidente me dirá cuándo la tengo que efectivizar”, afirmó

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció anoche su salida del Gobierno, luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que los funcionarios que son candidatos de cara a las elecciones legislativas deberán dejar sus cargos en el Gabinete nacional, en lo que se interpretó como un emplazamiento público por parte del primer mandatario.

Esta mañana dio detalles sobre la forma en que le llegó la noticia y afirmó en diálogo con radio El Destape: “No me había enterado antes. No me sorprendió en términos de que no me parezca justo, me parece justo, ético. Era una posibilidad, pero me enteré como se enteraron ustedes, digo, ¿no? Me enteré por la televisión cuando el Presidente lo dijo”.

Tras ello aseguró que luego de conocer la decisión oficial se comunicó con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y agregó sobre la fecha en que terminará su mandato: “Mi renuncia está a disposición. El Presidente me dirá cuándo la tengo que efectivizar. Anoche hablé con el jefe de Gabinete y me dijo que esperemos a que vuelva, porque está en el exterior, y ahí me dirá en qué momento considera que esto, que es un hecho, se efectivice”.

Consultado sobre si la noticia de que debía renunciar le había molestado, el ministro aseveró que no e insistió: “Tengo mucha alegría con la posibilidad de poder competir en este proceso electoral. Tengo muchas ganas de volver a recorrer la provincia, de ver si esto que estoy planteando es lo que ellos están pensado”, dijo además y se refirió así al plan, a su entender, de Perotti de “convertir a Santa Fe en Córdoba desde un punto de vista político e institucional, convertir al peronismo y generar en la provincia un gobierno con lejanía de las políticas nacionales”.

Anoche, cuando se refirió a su salida, Rossi no explicó el contexto en que se había enterado ni confirmó que ningún miembro del Gobierno se lo había anticipado, pero sí remarcó que estaba de acuerdo. “A partir de este momento, voy a tener absoluta libertad”, aseguró en declaraciones al programa A dos voces, de la señal de cable TN. El titular de la cartera de Defensa ratificó así su candidatura a senador nacional por Santa Fe, donde enfrentará en las PASO a los postulantes del gobernador Omar Perotti.

El funcionario indicó que no está “para nada caliente, sino con mucha serenidad de las decisiones”. Con duras críticas a Perotti, sostuvo que espera que “otros funcionarios también renuncien”, como el propio mandatario provincial, que es candidato a senador suplente.

LA NACIÓN