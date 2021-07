Randazzo pidió una “legislación laboral moderna” y criticó los planes sociales

Florencio Randazzo, precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, analizó la actualidad del país, sobre todo del sistema productivo. En este sentido, el exministro del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pidió una "legislación labora moderna" y también criticó los planes sociales.

Según consignó Télam, Randazzo aseguró que en su frente "está representada la sociedad civil, por eso la segunda candidata es la única mujer que integra la Unión Industrial Argentina" (UIA), en referencia a la empresaria Carolina Castro, a quien definió como dueña de una pyme proveedora de la empresa Toyota.

"No podemos resignarnos a tener que optar por el macrismo o por el kirchnerismo, donde han fracasado los dos", agregó en otro momento de la entrevista, tras lo cual consideró que "no vamos terminar con la grieta si no salimos de estos dos espacios".

Además, afirmó que su frente político vino a "poner sobre la mesa los problemas de la Argentina y resolverlos".

Finalmente, se preguntó "qué hacer con los planes", en referencia a los programas sociales que implican una transferencia bancaria a sectores de la población muy empobrecidos, y en ese sentido llamó a consolidar "una contraprestación" o redirigir esos fondos a pequeñas y medianas empresas a los fines de promover la contratación.

"Tracemos un sendero que tenga como contraprestación la formación en un oficio, un estudio, o destinar parte de esa plata a la Pyme para que los contrate", exhortó.