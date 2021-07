Caretelería política en Salta: “No creo que la elección se gane así, la gente quiere propuestas”

La concejal, Romina Arroyo, se distanció de aquellas fuerzas que usan la vía pública para colgar y pegar carteles. Igualmente, aclaró que no le gusta hablar de lo que hacen los otros frentes

La concejal y candidata a diputada provincial del Frente Gana Salta, Romina Arroyo, se refirió a la caretelería política en la vía pública durante la campaña y el impacto que tiene en el electorado. “No creo que una elección se gane así”, consideró Arroyo y también aseguró que “la gente quiere escuchar propuestas”.

En Hablemos de Política, por Aries, Romina Arroyo afirmó que “el trabajo de campaña va más allá de la cartelería” y que los candidatos “debemos llevar propuestas y mostrar lo que queremos hacer”.

“No me gusta hablar de los otros frentes”, indicó respecto a Unidos por Salta, la otra alianza de Gustavo Sáenz. “Lo que la gente quiere es escuchar propuestas, no creo que la elección se gane con carteles, la gente sabe bien a quién va a votar. Yo recorro los barrios, no soy de familia de políticos y eso es lo que trato de transmitir”, finalizó.