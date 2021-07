Mauricio Macri, en España: “El éxodo que ha habido en Argentina en este último año y medio no se ha visto nunca en la historia”

En España, donde participó en la clausura de unas jornadas organizadas por el Partido Popular (PP), el ex presidente Mauricio Macri cuestionó al gobierno de Alberto Fernández, repasó su gestión y advirtió sobre "el éxodo" de argentinos del último año y medio.

"Creen que aumentar impuestos va a funcionar eternamente pero hoy en un mundo globalizado, más que nunca, no solo migra el capital, migran las personas. El éxodo que ha habido lamentablemente en Argentina en este último año y medio no se ha visto nunca en esta historia", afirmó el ex mandatario.

Desde El Escorial, Macri también cargó contra Alberto Fernández y remarcó que "este va a ser el último gobierno populista de nuestra historia”.

Junto a Pablo Casado, presidente del PP, Macri disparó contra el gobierno de Alberto Fernández: “La Argentina es uno de los primeros países en los que comenzó el populismo en el mundo y será el primero en en deshacerse del populismo”, agregó.

Respecto de su derrota electoral en las últimas elecciones presidenciales, Macri señaló que “la Argentina era un estado nacional quebrado pero asintomático”.

Y agregó: ‘El más importante legado de nuestro gobierno lo defino como el prologo del cambio. Estoy convencido de que en esta puesta en evidencia de las falencias del populismo gobernando, los argentinos estamos haciendo un aprendizaje final muy doloroso”.

Fuente: Clarín