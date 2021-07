Más de 300 remiseros informarles protestan en el ex peaje Aunor

Unos 300 remises informales amanecieron este martes en inmediaciones del ex peaje Aunor, a los costados de la ruta, en señal de protesta. Se trata de trabajadores informales del volante que esperan respuestas de AMT en cuanto a su situación.

“Pedimos trabajar, si tenemos que tributar, nosotros tributamos; lo único que buscamos es el diálogo”, sostuvo – por Aries – Francisco, uno de los delegados.

Según explicó, las sucesivas notas presentadas a AMT no surtieron efecto y no fueron convocados a dialogar.

“Lastimosamente, en Salta no hay industria, no nada, y este es el único sustento que nos queda para nuestras familias”, señaló.

Advirtió, en tanto, que el hecho de llevar la medida de protesta al ex peaje tiene la intención de mostrar la cantidad de trabajadores afectados y, por otro lado, no interrumpir el tránsito en la ciudad. No obstante, indicó que otro grupo de trabajadores del rubro esperaba instrucciones en el centro para ver cómo continuaba la protesta.

“Si ellos no quieren dialogar, bueno, se irán tomando medidas más fuertes; se cortará un carril, luego otro. Pero, en primera instancia, estamos esperando que nos llamen para dialogar y solucionar el tema”, finalizó Francisco.