Patricia Bullrich renunció a ser candidata y apuesta a 2023

"Como Presidenta del PRO recorreré cada rincón del país para que, en esta próxima elección de medio término, logremos la mayoría legislativa que los argentinos necesitan", dijo, al anunciar que no jugará en los próximos comicios.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este sábado que no será candidata en las legislativas de este año, aunque hará campaña para Juntos por el Cambio, y que apostará a 2023. "No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños", dijo.

"La elección parlamentaria nos pone frente al desafío de no permitir que nuestra Constitución sea letra muerta. Para lograr este propósito voy a declinar la posibilidad de ser candidata en los próximos comicios. Estoy segura de que -para esa elección- no soy imprescindible, ya que contamos con excelentes candidatos en todo el país. Igualmente segura de que la mía debe ser otra tarea: la de colaborar, desde la conducción de mi partido, en la construcción del futuro, y no disputando un cargo en la Legislatura", indicó en una carta que difundió vía Twitter.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri, que perdió la pulseada ante la exgobernadora María Eugenia Vidal en la Ciudad, la candidata de Horacio Rodríguez Larreta.

"Como Presidenta del PRO recorreré cada rincón del país para que, en esta próxima elección de medio término, logremos la mayoría legislativa que los argentinos necesitan para asegurarse de que podrán vivir en un país con República, con una democracia competitiva, con oportunidades para cada ciudadano", añadió, por lo que dejó en claro, que seguirá trabajando en el marco de Juntos por el Cambio. Ayer, se especulaba con que podría presentarse por afuera, con un sello propio.

"Esta causa es mía pero no es para mí. Dejar la apetencia de un cargo para seguir escuchando a cada ciudadano, esté donde esté, va a ser mi forma de demostrar que estoy convencida de que la construcción de una transformación fundamental se realiza también con renunciamientos. Éste es el mío", aclaró.

Además, Bullrich dejó en claro sus horizontes a largo plazo y explicó que ya apuesta por 2023. "Apuesto a llegar a cada hogar de nuestra Argentina y llevar una propuesta innovadora, que abracen con entusiasmo millones de ciudadanos, hartos y agobiados por lo que nos pasa como país", indicó.

Para esto, explicó que buscará "perfeccionar" un programa de gobierno "que sea una bisagra en la historia argentina". "Que termine con la destrucción de la economía privada y logre potenciar las iniciativas, multiplicar empresas y proyectos que llenen de oportunidades al país y a cada uno de sus habitantes. Un programa que se desprenda de un sistema asistencial que estanca a millones en la miseria y lo reemplace por un sistema que promueva el trabajo", aventuró.

En este sentido, arremetió contra los políticos, la corrupción y el sindicalismo. "Quiero que los políticos y los sindicalistas vivamos de nuestro sueldo y cuidemos el dinero de cada argentino. Que pongamos fin a la corrupción y dejemos de resignarnos a la idea de que ella siempre existió y, por ende, siempre existirá", expresó.

"Mi decisión hoy es poner mi convicción, mi fuerza y mi preparación intelectual para llenar la Argentina de proyectos de vida, de unicornios, de profesionales con trabajo, de negocios con clientes, de movimiento turístico, de jóvenes emprendedores decididos a permanecer en nuestro país, de iniciativas creadoras en minería, en agropecuaria, en industria", aclaró.

"En definitiva, no renuncio ni renunciaré, en la medida de mis fuerzas, a conducir el país hacia ese horizonte en el que cada argentino pueda ver cumplidos sus sueños", cerró.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pretende que Vidal, encabece una lista de unidad en el distrito capitalino y que Bullrich se encargue del cierre de las presentaciones de listas en su carácter de titular del partido fundado por Macri, según fuentes partidarias.

El sábado pasado, Vidal le comunicó a Macri que no tenía intenciones de presentarse como candidata en provincia de Buenos Aires, el distrito que gobernó durante cuatro años, "por motivos personales y políticos", indicaron allegados.

La postura de la exmandataria está en línea con lo expresado por un grupo de intendentes bonaerenses del PRO que, alineados con Rodríguez Larreta, pretenden respaldar un lista encabezada por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien cruzaría la General Paz para presentarse como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires.

Esta es una idea que no cuenta con el aval del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien desea el la lista de candidatos a la Cámara baja en ese distrito sea encabezada por un dirigente bonaerense.

Ámbito.com