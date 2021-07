El diputado provincial Héctor Chibán cuestionó que el Estado salteño no haya iniciado una campaña invitando a la población a vacunarse cuando, aseguró, todos los Estados del mundo encararon esta clase de acciones ya que “no solo se trata de comprar vacunas sino de colocarlas”, dijo.

En ‘¿Qué se dice?’ – por Aries – el diputado provincial Héctor Chibán cuestionó duramente al gobernador Sáenz por la gestión de la pandemia a nivel local y, en este sentido, por el anuncio de la compra de vacunas por parte del Estado salteño.

“El Gobierno salió a hacer este anuncio magnánimo de la compra de 1 millón de vacunas a 19 dólares cada una. Nosotros advertimos que era el Gobierno nacional quien tenía mejores condiciones para comprar las vacunas ya que, en primer lugar, los laboratorios solo estaban vendiéndoles a los Estados nacionales y, por otro lado, las compraba a 8 dólares”, explicó el legislador.

Sin embargo, más allá de conseguir los medicamentos, Chibán consideró que el otro inconveniente a enfrentar – ya que en el mundo así sucedió – es el colocar las vacunas.

“Primero, la cuestión de enfrentar el dolor que significa vacunarse y, segundo, la campaña que hicieron los grupos antivacunas”, describió.

Claro, indicó, para contrarrestar esto el Estado salteño, replicando lo hecho por todos los Estados del mundo, debería haber hecho una fuerte inversión en una campaña para invitar a los ciudadanos a inocularse.

“¿Alguien vio al Gobernador invitando a la gente a vacunarse? Yo no lo vi. La vacuna es una responsabilidad colectiva, si no se vacuna un gran porcentaje de la población no surte efecto la inmunidad de rebaño”, sentenció Chibán.