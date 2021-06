Organizaciones sociales sitiaron el CCM en repudio a una represión en Buenos Aires

Se informó que la medida forma parte de una jornada de lucha nacional ante el incremento en la concurrencia a comedores y merenderos pero no así de los insumos que destina el Municipio para estos espacios. La represión en Buenos Aires caldeó los ánimos y, en Salta, los cortes de calle se endurecieron.

Desde media mañana, organizaciones sociales se hicieron presentes en el Centro Cívico Municipal para reclamar el incremento en los insumos que la misma provee a comedores y merenderos de la ciudad. Se trató de una jornada de lucha a nivel nacional que, en Buenos Aires, sobre el Puente Pueyredón, desató la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

“Repudiamos la represión en Buenos Aires y hacemos responsable al gobernador Kicillof y al presidente Fernández por lo ocurrido”, indicó – por Aries – Andrea Villegas, dirigente provincial del MST.

Lo cierto es que, localmente, en solidaridad con los trabajadores reprimidos, unas 2000 personas emprendieron cortes en las principales arterias que rodean el edificio municipal, generando así un caos en el tránsito; se registraron embotellamientos sobre Avenida Paraguay que llegaban hasta la pasarela de Vº Palacios.

Asimismo, la dirigente del MST informó que le exigen a la Municipalidad un incremento en los insumos destinados a comedores y merenderos ya que, de un tiempo a esta parte, la concurrencia a estos lugares aumentó pero no así la ayuda estatal.

“Es el ajuste que aplica el Gobierno Nacional y los Gobiernos provinciales y municipales. Cada vez se ve más gente en los comedores; ahora tenemos familias enteras”, señaló Villegas finalizando.

Por su parte, Gabriela Albino, representante de MAR, advirtió que desde la Municipalidad les respondieron que no hay presupuesto.

“Yo no sé en qué gastarán el presupuesto, en los barrios no se ve la ayuda. La Municipalidad te pinta un panorama pero eso en los barrios no se ve”, sostuvo.

Y concluyó: “Yo tengo 6 comedores y la Municipalidad no asiste a ninguno; se llenan la boca hablando y es todo mentira lo que dicen”.