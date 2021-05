Preocupación en el Senado por la suspensión de la exportación de carne

“Creo que se reincide sobre políticas que no han funcionado y me preocupa que siempre la culpa parece ser del campo. No me permito pensar que no pueda haber un diálogo entendiendo que debe haber razones de ambos lados”, dijo el legislador.

Planteó que fue productor lechero durante 30 años y que los vaivenes de los distintos gobiernos han logrado dejar en el camino a los pequeños productores.

“La gente que va a comprar a la carnicería no sabe si la culpa es del Gobierno o del que tiene la hacienda o de quien sea, sino que ve que lo que tiene en su bolsillo no alcanza para comprar algo tan necesario como la carne”, indicó.

Finalmente, pidió que se entienda que “el sector privado se mueve por incentivos para producir un mayor desarrollo. Es imposible entender un país que salga de una crisis sin que el sector privado siga creciendo y que haya mayor producción, mayor exportación y mayor ingreso de divisas”.

Por su parte, el senador por Cachi, Héctor Nolasco, planteó su coincidencia con lo manifestado por su par de Chicoana, y vaticinó que la suspensión de las exportaciones no va a lograr que baje el precio de la carne.

“Ojalá que esta decisión dure treinta días, estos establecimientos tienen empleados que van a quedar sin trabajo durante treinta días”, señaló Nolasco.