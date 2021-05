Godoy no será candidato “pero seguirá trabajando en política”

El actual diputado provincial, Manuel Santiago Godoy, confirmó que en estas elecciones provinciales no será candidato, luego de las especulaciones de otros sectores acerca de su futuro político. Sin embargo, el experimentado dirigente aseguró que seguirá trabajando en política, con miras al 2023.

En Hablemos de Política, por Aries, el dirigente justicialista, Manuel Santiago Godoy, negó que vaya a ser candidato este año. “No se acaba la política con las elecciones, nosotros vamos a seguir haciendo política”, aseguró.

Luego de varios períodos como legislador Manuel Santiago Godoy anticipó que le pondrá una pausa a su figura y no se someterá a la voluntad popular, aunque aclaró que no se alejará de la política. “Vamos a trabajar para las elecciones nacionales y para buscar una alternativa interesante para el 2023. Me queda pendiente conocer la autolimitación de los gobernadores”, subrayó.