Bettina Romero evitó hablar de la candidatura de su hermano

Manifestó que su relación con el Gobierno provincial es muy buena, de trabajo, pero sobre todo de vínculo. “Ya es todo un camino de muchos años, desde las elecciones de 2015, 2017 y 2019 cuando él resultó electo Gobernador y yo intendenta”.

“Nuestro frente no es en contra de nadie, no es un rejunte de gente, es un frente donde hay coherencia y se valora la vedad y la palabra. No nos gusta no compartimos que muchos otros van saltando de partido en partido por pura especulación”, indicó la intendenta.

Al ser consultada sobre la candidatura de su hermano, Juan Esteban, Bettina evitó responder y dijo que “el momento de armado de lista comienza ahora y faltan como diez días”.