Alberto Fernández, junto a Cristina Kirchner: “Saquen esta foto, es la foto de la unidad”

El presidente Alberto Fernández se mostró junto a la vice Cristina Kirchner, después del revés por el fallo del máximo tribunal que avaló las clases presenciales en la Ciudad y en medio de las fuertes internas por las tarifas de luz. El mandatario afirmó: “Saquen esta foto, es la foto de la unidad”.

Además volvió a embestir contra la Corte Suprema, al encabezar un acto en Ensenada en el que lo acompañaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de Diputados Sergio Massa y 40 intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Del evento también participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi y el intendente local Mario Secco.

El motivo formal del encuentro de la coalición fue el lanzamiento del Programa Nacional Reconstruir destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas. Aunque la intención fue mostrarse en bloque tras el fallo del máximo tribunal que la expresidenta criticó con dureza y que alzó a Horacio Rodríguez Larreta como vencedor de la contienda política judicial. El Presidente sostuvo: “Saquen esta foto, que es la foto de la unidad. No habrá ni tapa de diarios ni sentencia judicial que nos lleve a dejar de hacer aquello que debemos hacer en favor de argentinos”.

Fuertes críticas al máximo tribunal

Luego en un nuevo ataque al máximo tribunal consideró que es “muy triste ver la decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial”. Sostuvo que “no pueden dictar sentencias para favorecer a los candidatos que les gustan” y que “si quieren elegir un candidato, vayan y voten”. Luego expresó: “¿Saben cuánto juegan con la vida de los argentinos?”.

Cuestionó que el máximo tribunal “falló sobre “un DNU que no regía”, porque venció el 30 de abril. Dijo que “hay un DNU vigente que nadie ha cuestionado”, y preguntó: “¿Por qué nadie lo cuestionó? ¿por qué opinó sobre una norma que ya no estaba vigente?”. Dijo que no debe “hacer nada porque la sentencia solo está dando títulos a los diarios, pero prácticamente no tiene ningún efecto”.

Previo al acto en Ensenada Cristina Kirchner fue la funcionaria que respondió con mayor vehemencia al dictamen de la Corte al compararlo con “un golpe contra las instituciones democráticas”. La siguió en intensidad el viceministro de Justicia Juan Martín Mena: “No está mal que los jueces quieran gobernar pero, para eso, tienen que renunciar al cargo, crear un partido y presentarse a elecciones”, dijo sobre los miembros del máximo tribunal en declaraciones a El Destape radio.

El fallo de la Corte resonó en la Provincia, donde algunos jefes comunales rechazan la suspensión de las clases en las aulas. En ese sentido, cobra importancia la presencia de los intendentes en el acto.

Al mismo tiempo el Gobierno enfrenta disputas internas por las tarifas y a raíz del tironeo por el subsecretario de Energía al que Martín Guzmán le pidió la renuncia. Se trata de Federico Basualdo, que es respaldado por el kirchnerismo y resiste en su cargo.

El plan de viviendas que lanza Alberto Fernández

Se trata del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de $110 mil millones.

Presidencia informó que la iniciativa está “destinada a finalizar la construcción de viviendas cuyas obras han sido paralizadas o abandonadas en todo el país desde el año 2016 y que formaban parte de diferentes planes o programas de viviendas con financiamiento del Estado Nacional”.

Indicaron que se financiará a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en febrero pasado.

TN.com.ar