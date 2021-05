A Villamayor le incomoda la presencia de Marcos Vera en el PJ

Política 05 de mayo de 2021

La Legisladora y también integrante de la Comisión de Acción Política del justicialismo salteño consideró que se debería analizar la situación de Marcos Vera – ex director de ANSES Salta – como integrante del órgano partidario. “Si me preguntas si me siento incomoda, te digo que sí”, indicó.