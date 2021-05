El caso positivo de Covid-19 de Esteban Andrada pone en jaque a todo el plantel de Boca Jr.

Boca quedó envuelto en una gran preocupación. No bien el plantel llegó a Guayaquil, donde este martes tiene previsto jugar ante Barcelona, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, se encontró con la noticia de que Esteban Andrada dio positivo de Covid-19. Ante este panorama, se resolvió hacerles un nuevo testeo al arquero y a todo el plantel xeneize en la noche del lunes, ya que el viaje en el avión pudo haber generado nuevos contagios. Los resultados de los nuevos análisis se conocerán en la mañana de este martes, pero hasta el momento nadie de la Conmebol ve factible que el encuentro se suspenda.

Lo que sí está confirmado es que Andrada, que no participó del entrenamiento vespertino de este lunes en el predio de Emelec, no jugará ante Barcelona. El arquero iba a ser titular, pero seguirá atajando Agustín Rossi. Fuentes cercanas al plantel xeneize afirmaron esta noche de lunes que el testeo que exige la Conmebol lo realizaron el viernes pasado y que allí el arquero Andrada dio negativo. Pero cuando ingresaron al país, el testeo del Gobierno ecuatoriano le dio positivo al ex Lanús. ¿Y el resto del plantel? Nuevamente negativos.

Andrada quedó aislado en una habitación del hotel. En los últimos diez días había quedado aislado por un caso estrecho y siempre había dado negativo en los estudios. Hasta ahora.

El testeo que nuevamente se hizo Andrada este lunes por la noche es uno habitual, el que suelen realizarse para salir del país. Y esa es la referencia que las autoridades tomarán para decidir si Andrada es positivo o negativo. En caso de que sea positivo, el arquero deberá quedarse diez días allá o que la Conmebol prepare un avión sanitario, como ya ha pasado con Santos en las semifinales de la edición 2020 por el positivo de uno de sus arqueros. La Conmebol dispuso de un avión sanitario para que los jugadores brasileños regresen de Buenos Aires a San Pablo.

Juan Zapata, Director del COE, dijo en declaraciones a TyC Sports este lunes por la tarde: “El Ministerio de Salud Pública de Guayaquil ha confirmado que Andrada ha dado positivo, y estamos disponiendo que en estos momentos vaya una brigada médica al hotel. Dependiendo de los exámenes, se tomará la decisión sobre el partido: esperamos que sea un solo jugador positivo. Ecuador está en estado de excepción. Ya hubo antecedentes con el caso de Gremio, donde dieron todos negativos, aquí las confirmaciones dieron 3 positivos y se suspendió el partido.”

