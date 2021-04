Los finalista del clasificatorio de la Liga

San Antonio superó en el encuentro de vuelta a Peñarol por 3 a 1, y Mitre le ganó por 1 a 0 al “León del Oeste” pero no le alcanzó para clasificar.

Los play off de vuelta de la etapa clasificatoria de la Liga Salteña, ya dejaron sus dos representantes para el Torneo Regional 2021. San Antonio, que derrotó en los dos encuentros a Peñarol, se adjudicó una plaza, y San Martín que ganó el primer encuentro pero fue superado en el segundo, logró la segunda plaza.



El próximo fin de semana, se definirá si la “Villa” o el “León del Oeste” se adjudicarán la etapa clasificatoria.



Resultados – Play Off – Semifinal



Peñarol 0 – 4 San Antonio (Ida)

San Antonio 3 – 1 Peñarol (Vuelta)



Global: San Antonio 7 – 1 Peñarol



San Martín 3 – 1 Mitre (Ida)

Mitre 1 – 0 San Martín (Vuelta)



Global: San Martín 3 – 2 Mitre



Final:

San Antonio vs San Martín