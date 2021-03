Habilitaron a personal doméstico a viajar de 7 a 8.30 hs

El anuncio fue realizado esta mañana por el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas quien agradeció a la ciudadanía el cumplimiento de la restricción aplicada en el horario de 7 a 8.30 hs, el de mayor demanda diaria en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

“A partir de esta segunda semana se evolucionará a un sistema de prioridades y no de exclusividad. En este marco pedimos a los empleadores del sector privado y público que mantengan la flexibilidad en el horario de ingreso de su personal para que no se vean obligados a buscar un colectivo en ese horario, es una forma de cuidarnos y no exponernos todos”, señaló.

En este sentido el presidente de SAETA, Claudio Mohr, explicó que era uno de los grupos que desde un primer momento planteó su necesidad de sumarse en ese horario y, analizando el comportamiento de la primera semana es que el COE pudo concretar esta apertura al servicio de casas particulares, especialmente en lo que hace a servicio doméstico.

Cabe recordar que esta medida de restricción y exclusividad facilitaba el acceso a colectivos a estudiantes de los distintos niveles, personal directivo y docente, áreas de salud y seguridad y servicios esenciales.