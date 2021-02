Se juega la segunda del clasificatorio de la Liga

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del torneo clasificatorio de la Liga Salteña de Fútbol. Luego del encuentro entre Cachorros y Villa Primavera, la acción continuará el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Uno de los duelos atractivos serán los encuentros entre San Antonio vs San Martín y San Miguel vs Mitre, estos conjuntos ganaron en su primera presentación.



A continuación dejamos la programación completa de la segunda fecha:





Torneo Clasificatorio – Fecha N° 2



ZONA N° 1



Viernes 26 de febrero de 2020



17:00 horas – Cachorros vs. Villa Primavera

Estadio: Liga Salteña N° 1





Sábado 27 de febrero de 2020



17:00 horas – San Miguel vs. Mitre

Estadio: Liga Salteña N° 1



17:00 horas – Peñarol vs. Atlas

Estadio: Predio Bicentenario N°2







ZONA N°2



Sábado 27 de febrero de 2020



17:00 horas – El Tribuno vs. Camioneros

Estadio: Precio Bicentenario N°1





Domingo 28 de febrero del 2020



11:00 horas – Pellegrini vs. San Francisco

Estadio: Liga N°2



11:00 horas – San Antonio vs. San Martín

Estadio: Liga N°1