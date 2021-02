Enero cerró con cinco aumentos de combustibles: hoy volvió a subir la nafta 

El primer mes del año el aumento de combustibles fue moneda corriente en Salta. Curiosamente, las razones de los incrementos son un misterio en el interior ya que la compañía estatal solo brinda explicaciones de los incrementos cuando estos afectan a Buenos Aires.

Según los empresarios, los aumentos podrían obedecer a un reacomodamiento del costo del transporte, proporcional a los aumentos que se dieron para actualizar el impuesto y el valor del componente de biocombustibles. No obstante, oficialmente no solo no hay explicaciones sino que, al no afectar a Buenos Aires, YPF ni siquiera informó a los consumidores.

Al empezar el año la nafta Súper, el combustible más utilizado, costaba $73,70 el litro y ayer, antes de terminar el primer mes, ese monto había pasado a ser de $81 por litro, $7,70 más. O sea, un incremento del 9,9%. Por otra parte, la nafta Infinia, que al comenzar el año costaba $82,82, aumentó $9,18 el litro para ubicarse en $92, una suba del 11% en lo que va del año.

Sin embargo, durante la madrugada volvió a retocarse y hubo nuevo aumento las primeras horas del mes de febrero. Al igual que anteriormente, no hubo información oficial y hasta los playeros se mostraron sorprendidos.