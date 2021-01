Central Norte ya tiene rival

Central Norte ya conoce rival. Luego de vencer a Sportivo Las Parejas, el equipo de Medrán aguardaba para conocer a su primer adversario en los play off. Finalmente será Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba.

Tras jugarse la última fecha, estos son los cruces de la Primera Fase Eliminatoria. Recordemos que el perdedor de la final entre Villa Mitre y Güemes se sumará en la Segunda Fase Eliminatoria. Las llaves son a partido ÚNICO y en cancha del mejor posicionado. Si hay empate, se patean penales.

Los cruces de la Primera Fase Eliminatoria son:

DEP. MAIPÚ vs. CAMIONEROS

CENTRAL NORTE vs. SP. BELGRANO

OLIMPO vs. SP. ATLÉTICO CLUB

CHACO FOR EVER vs. SANSINENA

DOUGLAS HAIG vs. DEPRO

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO vs. DEP. MADRYN

SARMIENTO vs. HURACÁN LAS HERAS