Kevin Benavidez cuarto en la etapa 8 del Dakar

A la octava etapa se la llevó el chileno Cornejo que mantiene así el liderato de la general y lo amplía del segundo de ventaja con el que terminó la séptima respecto a Price hasta el minuto que le saca al finalizar la octava jornada. Barreda terminó sexto y se separa en la general en la que es quinto pero ya a más de 16 minutos. En tanto , Kevin Benavides se ubica en la general en el puesto 4 y su hermano 18.

Kevin al final del especial expreso: "Un error tonto de navegación"

"Me he perdido en la última parte. Venía liderando y creo que he perdido 8-10 minutos. Lamentablemente, he regalado un par de minutos en un error muy tonto de navegación. En fin, a reenfocarse, que todavía queda mucha carrera y hay que seguir dando lo máximo".