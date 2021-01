Cafayate: Piden seguir respetando medidas sanitarias para mantener la temporada

El turismo “es un sector golpeado fuertemente” porque a pesar de las reactivaciones de fin de año las personas cuando viajan, buscan prever las cosas con tiempo, “y es lo que les faltó, tener un marco de seguridad” para que Cafayate tenga el éxito que buscaba.

“Más del 60 por ciento del pueblo vive en forma directa o indirecta del turismo”, expresó Kishimoto, y agregó que “si quieren seguir trabajando, tienen que tener cuidado”.

El turista que va a Cafayate no puede sacarse el barbijo por estar de vacaciones, sino que debe respetar los protocolos. “Si ellos no se cuidan, nosotros no los vamos a poder cuidar”, sentenció Kishimoto.