Pizetti considera que hay una opinión negativa sobre la necesidad de las PASO

“Si miramos un poco hacia atrás vemos que no ha tenido mucho apoyo que se hagan las PASO porque no se resolvía nada y quedaba todo como una gran encuesta donde los partidos en su mayoría no modificaban nada porque las listas se armaban para que no cambien nada”, indicó el consultor.

Además, manifestó que “la gente nunca estuvo muy de acuerdo por pensar que es un gasto enorme para la Provincia y tampoco es muy afecta a ir a votar tantas veces en un año”.

“Los partidos políticos en general están en crisis no solo Argentina, en todo el mundo. La gente cada vez participa menos y tienen una menor función dentro de lo que es el sistema”, consideró.