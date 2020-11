“Me molestan mucho las manifestaciones”, dijo Causarano

“Me llamó la atención que en la puerta tengamos una manifestación. También me visitó gente de barrio La Loma por la antena y también gente por la pirotecnia. Somos un Concejo de puertas abiertas, vamos a atender a todos, no hace falta venir a hacer un conflicto”, indicó el edil.

“Me molestan mucho las manifestaciones porque perjudica a gente que trabaja y circula por la zona”, agregó Causarano para luego pedirle al gremio de los taxistas que no les trasladen los problemas a los concejales. “Estamos para acompañar la decisión de ellos, de su gremio y la que tomen a futuro”, indicó.

Sobre la deliberación de los vecinos de barrio La Loma por las antenas, sostuvo que está a favor de la conectividad al igual que todos sus pares, pero buscarán evitar que hayan “problemas con la salud de la gente y que sean colocadas donde no corresponde”

“Vamos a trabajar para que el proyecto de antena y conectividad salga como los vecinos quieren”, finalizó.