Advierten que la comunidad de Los Toldos está aislada hace 235 días

“En Los Toldos hace más de 235 días que nuestro pueblo está encerrado, no puede salir por un cierre de frontera, no puede tener asistencia médica”, dijo el legislador y añadió que a pesar de los problemas, no se descuidó el patriotismo en la zona.

Acosta recordó que desde el año 1942 Los Toldos pertenece a Argentina ya y antes de ese año, a Bolivia y expresó su anhelo de que con el nuevo Gobierno del vecino país, se pueda transitar libremente.

En tal sentido, pidió a los legisladores nacionales por Salta que gestionen el libre tránsito entre la localidad oranense de Aguas Blancas, pasando por el tramo por Bolivia hasta llegar a Los Toldos, de manera que se pueda asistir a los pobladores de ese municipio.