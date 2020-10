Piden que el Consejo del PJ recupere las potestades que les fueron birladas durante la gestión de Urtubey

La abogada sostuvo que cuando el ex gobernador asumió “ganó por fuera del PJ y lo primero que hizo fue apoderarse del partido” y opinó que “hay que modificar la Carta Orgánica del partido”

En Día de Miércoles, la ex legisladora afirmó que le que en el Partido Justicialista se decidió una CAP (Comisión de Acción Política) pero no se hizo una consulta amplia. “Se sustituyó una Comisión de Acción Política por otra y no se hizo una consulta abierta preguntando a las bases que es lo que opinábamos”, indicó.