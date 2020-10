Elecciones en Bolivia: en Salta aún no definieron el recinto de votación

Este domingo se celebran los comicios en el país vecino y los ciudadanos bolivianos en Salta aún no conocer el espacio donde se llevará adelante el proceso. Desde el Consulado se explicó que aún están en la búsqueda de este espacio que cumpla con las medidas sanitarias en vigencia.

Por Aries, Daniela Zamora, titular el Órgano Electoral de Bolivia en Salta, informó que, junto al COE, se encuentran en la búsqueda de un espacio apropiado para que los ciudadanos bolivianos puedan celebrar su elección este fin de semana.

Destacó que, el domingo, el vecino país elige Presidente, Vicepresidente y Senadores, por lo que se espera la presencia de 3678 electores bolivianos en toda la provincia, de los cuales, más de 2000 residen en la Capital salteña.

Lo que sí se conoce por estas horas es que, por protocolo sanitario, se tomaron medidas para resguardar a las personas que acudirán a votar. Por caso – señaló Zamora – de 8 a 12:30 hs votarán quienes tengan documentos terminados entre 0 y 4, mientras que de 12:30 a 17 votarán los terminados entre 5 y 9.

Finalmente, la funcionaria boliviana precisó que sus compatriotas que no estén inscriptos en el padrón de Salta no podrán votar, por lo que quedarán excluidas las personas que, por la pandemia, no pudieron retornar al vecino país.