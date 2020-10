Afirman que las PASO terminan garantizando el individualismo del dirigente

Política 14 de octubre de 2020

El ingeniero y dirigente del Partido de la Victoria, José Vilariño, afirmó que no estaba de acuerdo con la postura de Leavy en las últimas elecciones. “Yo no estaba de acuerdo con la doble candidatura. Obviamente, mucho no podía expresarlo porque era el candidato suplente, y era como ‘vos estás hablando en función de tu interés”, indicó.