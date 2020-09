Amat cruzó a la oposición: “hacen campaña desde el linving de la casa”

El legislador por La Viña sostuvo que “la lucha contra esta pandemia nos exige responsabilidad social a todos los sectores. Por desgracia, hay dirigentes políticos que no lo entienden, y desde la comodidad de su living buscan constantemente y de manera mezquina hacer campaña en redes sociales”.

“No se puede poner en peligro a una comunidad porque algún irresponsable no lo entienda. Lamentablemente tenemos un gran número de trabajadores esenciales de la Cámara de Diputados, al igual que sus grupos familiares, afrontando el coronavirus”, dijo Amat y subrayó que “la actividad parlamentaria no ha cesado. Es mucho más amplia de lo que algunos creen o quieren hacer creer. No se limita sólo a un martes, quizás no se enteró. Tiene muy buenos colegas de bancada, de quienes podría aprender al menos un poco”.