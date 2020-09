Proponen crear asociaciones que canalice reclamos de las fuerzas de seguridad

Por Aries, Escudero remarcó que cuando era senadora presentó un proyecto para que se permita la sindicalización del personal de seguridad, surgido ene el contexto de las protestas del año 2009 en Salta.

En este sentido, señaló que cuando la fuerza no encuentra un modo de canalizar los reclamos, termina un día estallando, y agregó que si a las autoridades no les gusta la palabra “Sindicato”, existen otras figuras que instrumenta en varios países como las “Asociaciones”.

“Siempre pasa lo mismo. Como no pueden hablar, y como el superior no quiere enojar al que sigue y así sucesivamente se va ocultando y no se le hace saber al responsable político cuál es la realidad”, explicó.

Se mostró comprensible que se pueden tener sueldos magros, además que se encuentra expuesto a contagios por la pandemia, pero consideró que “la forma excedió el nivel de lo que pedían”.

Al respecto, dijo que si lo razonable era protestar frente a las autoridades provinciales, no se entienden porque fueron a rodear la Quinta Presidencial de Olivos.

“Hay algunas maniobras por atrás que han estado utilizando el enojo de las fuerzas policiales”, afirmó.

Por otra parte, Escudero sostuvo que nunca es fácil gobernar un país, ya que hoy los presidentes ya no llegan con su partido sino que utilizan las coaliciones, por lo que es necesario tener el máximo consenso posible.

La senadora nacional mandato cumplido calificó como “brillante” la decisión de Cristina Fernández de permitir que la lista la encabece Alberto Fernández porque “el país necesitaba moderación”, y de esta manera ganó con los votos de Cristina pero también Fernández sumó apoyo de decepcionados de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, señaló que el peso del cristinismo va ganando espacios, pero espera “que no se lo trague al presidente”.

Escudero observó que el Presidente le ha cedido a este sector espacios de gobierno que son muy importante, y ahí se deja ver que colocaron militantes y no a las personas mejores preparadas.