El Senado provincial repudió los dichos de Duhalde sobre un golpe de Estado

La iniciativa fue planteada ante el Cuerpo por la senadora de La Caldera, Silvina Abilés, quien señaló que ningún sector político debe quedarse callado ante los citados dichos y que los mismos son materia de un gran repudio.

“En una Argentina en la que se siguen recuperando personas que fueron apropiadas cuando eran bebés, hablar de un Golpe Militar nos debe causar muchísima preocupación”, dijo Abilés y añadió que es “grave y nefasto” que el expresidente haya dicho que Argentina es la campeona de las dictaduras y que el militarismo se está poniendo de pie.

“No podemos dejar pasar estos dichos y no pueden dejar de ser repudiados por cada uno de los dirigentes y de los ciudadanos argentinos. Cuando dijimos nunca más es Nunca Más. Es para no volver a aquella época nefasta que tanta sangre nos costó”, señaló la legisladora y aclaró que a pesar de la gravedad, no tiene miedo.