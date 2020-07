Barcelona inició el confinamiento voluntario de cuatro millones de personas

El Mundo 18 de julio de 2020

Los contagios se aceleraron en las últimas semanas así que el Gobierno regional de Cataluña pidió a los ciudadanos no salir de casa a no ser que sea “estrictamente” necesario. Esta nueva cuarentena durará 15 días pero al no ser obligatoria, hay temor de que no sea acatada