Intendentes se reúnen por diferencias con el Gobernador y temor a casos de coronavirus

En diálogo con Pasaron Cosas, Moreno negó que en Vaqueros hayan vuelto a Fase 1 después de confirmarse un caso y varios contagiados de coronavirus, y aseguró que fue un mal entendido por un error de “tipología” de la Secretaría de Prensa del municipio.

Ante diferencias con el gobierno provincia, aseguró que los intendentes se van a reunir en Molinos para “tener un mismo idioma” porque durante el fin de semana “el gobernador (Gustavo Sáenz) dijo una cosa y los intendentes otra”.

Moreno consideró que se está viviendo una situación que los lleva a estar alertas todo el día por lo dinámico de la pandemia y los lleva a los gobernantes a tomar decisiones sin saber qué es lo mejor.

Aseguró que los intendentes se asustan sobre todo porque tienen la responsabilidad de gobernar para la gente, y ejemplificó que el día que en Vaqueros se diagnosticó el primer caso habló con 6 jefes comunales y 10 mil vecinos.

Afirmó que muchos gobernantes le dijeron que no les sirve el turismo interno porque los dueños de los hoteles es gente que no vive de los mismos y los artesanos no salen a la calle a vender por temor a contagiarse.

Por otra parte, calificó al Mercado Vaquerño como “una fuera opositora a la intendencia” y los criticó porque pese a tener la autorización del Concejo Deliberante para que puedan vender sus productos en el Museo Piedra del Molino, no lo hicieron.

“yo mañana abro la feria. Y vos sabes que ya está el virus? Como dijo el doctor hoy. Qué dijo el doctor? Que ya está circulando. Qué dijo la intendenta de Salta? Que ya está circulando. Vos crees que va a ir alguien a la feria? Y más hoy sabiendo que hay 5 casos positivos en Vaqueros. Yo soy objetivo, yo gobierno para todos”, finalizó Moreno.