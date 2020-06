¿Hay un enanito fachista que le gusta acotar las libertades individuales?

Durante el tratamiento del proyecto, el senador capitalino Guillermo Durand Cornejo fue muy enfático en señalar su postura indicando que algunas medidas, particularmente las que fijan límites horarios a diversas actividades, son inentendibles y carecen de justificación.

En tal sentido, el legislador expresó su preocupación indicando que el COE es el que asesora al Gobernador ya que si no hay circulación viral en Salta se adoptan medidas que cuestionó.

“Se anunció que las reuniones y la gastronomía se habilitan hasta las 20 como si el virus que no circula apareciera a las veinte y un segundo”, dijo Durand Cornejo y añadió que el nuevo horario tope de las 24 para las reuniones sociales y familiares, deja el mismo interrogante.

“Me vuelvo a preguntar si como si fuera un ánima el virus llega a las 24 horas un segundo, ¿cuál es el argumento científico y legal que el COE utiliza para determinar algo así’?”, dijo Durand Cornejo y planteó además que si el virus aparece, los salteños volveremos a una cuarentena más rigurosa.

“Me gusta entender las cosas y no estoy entendiendo esto, no será que hay algún enanito fachista escondido que le encanta tener a las personas con sus libertades individuales constreñidas, acotadas? Porque otra explicación no le hallo”, manifestó el senador.