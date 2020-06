Vecinos de Castañares reclaman mayor seguridad en la zona

Felipe vive en Castañares hace más de 30 años. Con asombro y angustia relató cómo la barriada fue “infectándose de droga” y delincuencia, a tal punto que, en plena cuarentena, por las noches, pueden escucharse las corridas y los silbidos a modo de campana de las bandas que operan en la zona.

“Llegamos a este lugar con muchos anhelos y nuestros hijos pequeños. Con el transcurso del tiempo, esos sueños se vieron derrumbados por muchas causas: las drogas, la delincuencia, los acosos, los aprietes”, aseguró el hombre por Aries.

Así las cosas, el vecino consideró que la policía hace un buen trabajo y dijo que se sienten acompañados; el problema, presumen, es la Justicia. Según su visión, el fiscal que entiende la zona libera delincuentes sin mayores reparos, por lo que el trabajo policial cae en saco roto.

“El fiscal no dice nada, no se expide, todos sabemos quién es el jefe de la banda”, sostuvo Felipe y adelantó que los reclamos se sostendrán en tanto no logren ser recibidos por el mismo fiscal o algún integrante de la Justicia que pueda dar solución al problema de inseguridad que azota Castañares.