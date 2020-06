Zapata cuestionó que se transfirieron $ 1400 millones de exministerios a la Gobernación

“He quedado estupefacto porque si hasta acá no teníamos un rumbo claro o un plan de Gobierno, ha quedado palmariamente demostrado cuál es la verdadera intención”, dijo Zapata y agregó que ante la desaparición de los ministerios de Primera Infancia y de Infraestructura, sus fondos fueron transferidos a Gobernación.

El legislador consideró que en el Presupuesto 2019, el área de Gobernación tenía 800 millones de pesos y hoy cuenta con 2200 millones de pesos y que “lo grave es que resta del ministerio de Infraestructura y Vivienda y de Primera Infancia que debió haber ido a Salud y Desarrollo Social”.

“¿Dónde gasta más Gobernación? En sueldos, la planta de personal transitorio contratado, los ñoquis, supera el monto que tiene la planta permanente”, dijo Zapata y cuestionó además que esto se haya decidido al tiempo que se han decretado dos emergencias, la Sociosanitaria y la Sanitaria mediante dos DNU.

Finalmente, el legislador cuestionó que se haya incluido en el Decreto 309 ya que dispone “que si no se sabe el gasto se va a imputar transitoriamente a una cuenta” y sostuvo que ello significa “desconocer los principios de la administración de fondos del estado y las reglas de contabilidad porque no se puede hacer un gasto si no hay partidas”.