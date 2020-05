Para Sáenz el reclamo por el déficit habitacional es entendible pero no es el momento

“Hay un gran déficit habitacional, falta de viviendas, falta de lotes hace muchísimos años que no se entregan, que no se loteaba ningún lado de la provincia. Hay un reclamo serio, atendible y entendible de la gente, lo que sí creo es que no es el momento” afirmó el mandatario y adelantó que “en los próximos días vamos a lanzar un loteo, para que la gente se inscriba y pueda, de una vez por todas, tener su lugar”.

Aseguró que junto a otros gobernadores realizarán una teleconferencia con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, para plantear la posibilidad de que entren loteos en el programa nacional “Argentina Construye”.

El programa, anunciado por el presidente Alberto Fernández, implica una inversión de "28.992 millones de pesos" y proyecta la construcción de "5.500 nuevas viviendas" que se suman a las más de 30 mil que el Estado ya tiene en marcha.

Este plan de obras, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, fue puesto en marcha para responder a la emergencia y atender el déficit habitacional en todo el país.