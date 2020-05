Sáenz: “Tenemos una de las mejores cuarentenas administradas”

Durante el discurso de entrega de 20 viviendas en Animaná, Sánez sostuvo que estamos atravesando momentos difíciles y eso hace que todos los presentes se encuentran con barbijos, distanciados, sin poder abrazarnos, “pero todos unidos con el mismo objetivo que es cuidarnos”.

Reconoció que esta situación recién empieza, y por esta razón es fundamental enfrentarla sin mezquindades y sin hacer política.

Pidió tener conciencia de que “la mejor vacuna que tenemos somos nosotros mismos”.

En este sentido, resaltó que “somos una de las mejores, cuarentena administrada, que flexibiliza pero que también está ordenada.

Aseguró que cuando asumió la gobernación se encontraron con muchos problemas, como por ejemplo el gran déficit habitacional y la falta de lores.

Por esta razón, afirmó que no ha tenido un minuto de descanso ya que le tocó empezar con las muertes de niños en el norte y a esto se sumó la crisis de la pandemia.

Por último, destacó que desde su gobierno buscarán que mejor la calidad de vida de los salteño bajo las premisas que siempre sostuvo, señalando que sin salud que es lo más importante, no hay educación, sin educación y capacitación no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad.