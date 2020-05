Cortocircuito en Central Norte

Tras la suspensión de los torneos, cada club empezó a negociar con sus jugadores los contratos, que en su mayoría se extienden hasta mitad de año. En el caso del «cuervo, el Federal A se dio por finalizado pero con la posibilidad de que se definan los ascensos a la Primera Nacional en cancha por el mes de septiembre. Pero, aun con un panorama incierto el presidente de la institución «azabache» manifestó que iban hablar con cada uno del plantel para llegar a un acuerdo.

Beterette fue el primer jugador del equipo en manifestar su malestar ante la situación que esta atravesando junto a su familia acá en Salta. «Me voy porque no se puede estar acá por lo económico. Estoy con mi familia y me vuelvo a casa (Formosa) a esperar que todo se solucione». Y ante la consulta si ya habían conversando con él desde el club respondió:»estoy un poco molesto porque como se portan conmigo, no lo entiendo. A mi no me llamo nadie. Por eso le dije a mi mujer que nos vamos y porque esto se va complicar mas. Yo pensé que estaba todo bien, yo quiero mucho al club y siempre me he aguantado muchas cosas. Siempre respete al club y no entiendo el trato hacia conmigo al hablar».

Lo cual sin dudas levanto la temperatura del ambiente y el presidente Hector D´Francesco salio a contraatacar, refiriéndose a una deuda de 70 mil pesos que el jugador mantiene de un departamento que ocupo la temporada pasada.