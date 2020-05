Javier Tebas: "Es casi nulo el contagio de coronavirus en el fútbol"

Javier Tebas, presidente de la Liga española de fútbol, afirmó que según un estudio de una universidad de Dinamarca "el riesgo de contagio de coronavirus para los jugadores en un partido de futbol.es casi nulo".

Tebas se refirió a la vuelta a la actividad en España en un reportaje radial publicado por el diario Mundo Deportivo.

"El fútbol no es un deporte de fácil contagio. El sudor no transmite el virus. Será prácticamente nula la posibilidad de acuerdo a lo que nos dice un estudio que hemos encargado en Dinamarca y otro en Alemania", dijo el dirigente español.

"Hay más riesgos de contagio en las casas que en un campo de juego", afirmó Tebas.

Por su parte, Mundo Deportivo público detalles sobre el estudio encargado por la Liga española a la universidad danesa de Aarhus.

En ese sentido, el diario señala que de acuerdo a la investigación el riesgo de contagio en un partido "se reduce a 87,8 segundos".

El periódico deportivo refiere también que el informe menciona que los jugadores "permanecen a menos de un metro entre ellos durante un máximo 67 segundos en los partidos. El riesgo sería si estuvieran unos 15 minutos".

De acuerdo al diario, la investigación se basó en el análisis de "14 partidos de la Liga danesa 2018-2019 y partiendo de la base de que en cada uno de ellos hubiese un solo jugador infectado".

Con respecto al posible reinicio del fútbol, Tebas dijo: "Me gustaría que empezara el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la situacion sanitaria".